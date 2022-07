Siccità, la ricetta di Utilitalia: «Più invasi per stoccare l’acqua» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una rete idrica colabrodo certo non aiuta in tempi di Siccità:?ma l’arma strutturale per dissetare campagne, aziende e città è la costruzione di invasi e di sistemi di riutilizzo dell’acqua. Questa la strategia sostenuta da Utilitalia, la federazione delle utility. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una rete idrica colabrodo certo non aiuta in tempi di:?ma l’arma strutturale per dissetare campagne, aziende e città è la costruzione die di sistemi di riutilizzo del. Questa la strategia sostenuta da, la federazione delle utility.

Ravenna, Snam: a giorni il progetto del rigassificatore ... o dal recente problema dell'approvvigionamento idrico dovuto alla siccità, che pure hanno acuito l'... Michele De Pascale, a ribadire nel saluto iniziale la ricetta ravennate dei '4 sì', che ...