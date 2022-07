Pensione per le casalinghe, a chi spetta e come ottenerla (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha messo a disposizione un Fondo casalinghe. La misura non è destinata solo alle donne ma anche agli uomini. Il fondo ha lo scopo di garantire anche a chi non ha mai lavorato, di poter comunque arrivare alla Pensione. Chi può accedere a tale risorsa e come funziona? A chi spetta il diritto di accedere al fondo Pensione per le casalinghe I requisiti per poter avere una Pensione sono pochi. Il primo riguarda l’età: la minima è di 60 anni. Sono idonei ad accedere al fondo dell’Inps coloro che si occupano delle faccende domestiche, dell’accudimento e dell’assistenza dell’intera famiglia, figli compresi, in modo continuativo e senza percepire alcun tipo di compenso. Tra i nuovi requisiti spunta anche la possibilità di accesso ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha messo a disposizione un Fondo. La misura non è destinata solo alle donne ma anche agli uomini. Il fondo ha lo scopo di garantire anche a chi non ha mai lavorato, di poter comunque arrivare alla. Chi può accedere a tale risorsa efunziona? A chiil diritto di accedere al fondoper leI requisiti per poter avere unasono pochi. Il primo riguarda l’età: la minima è di 60 anni. Sono idonei ad accedere al fondo dell’Inps coloro che si occupano delle faccende domestiche, dell’accudimento e dell’assistenza dell’intera famiglia, figli compresi, in modo continuativo e senza percepire alcun tipo di compenso. Tra i nuovi requisiti spunta anche la possibilità di accesso ...

