Lamborghini Countach - Monumento alla storia - VIDEO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il mio primo contatto con la, quella nata dall'estro di Marcello Gandini, risale a una trentina d'anni fa, grossomodo la mia sesta estate sulla terra. Ricordo ancora come fosse oggi quella sagoma bianca, arzigogolata, con le porte che s'aprivano all'insù e un rumore inconfondibile. Squadrai ogni centimetro della carrozzeria, i cerchi, l'alettone, gli scarichi, gli stemmi. Una supercar esotica, fatta e finita. Proprio come lache ho davanti agli occhi, la LPI 800-4. Un (sentito) omaggio a uno dei modelli che ha fatto ladella. E che, adesso, ho il privilegio di guidare. Sempre lei. L'esemplare è il numero 0 di 112. Quello utilizzato, per intenderci, nella delicata fase di sviluppo. Ha percorso circa 40 mila chilometri, ma sembra non sentirli. La porta (a forbice) si apre sempre verso ...

Ora, immagiante di viaggiare a ritroso nel tempo, fino al 1971: sotto i riflettori del salone di Ginevra si tolgono i veli alla. Lascia a bocca aperta, le sue linee ...di Luca Banchio Pubblicato 06 luglio 2022LPI 800 - 4 Look mozzafiato, 12 esplosivi cilindri elettrificati e 814 cavalli. Il remake dellatoglie il fiato, come l'antenata. Qui per saperna di più.... Lamborghini Countach prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni LPI 800-4 L'ambasciatrice della nuova era elettrica della Lamborghini è anche un omaggio alla supersportiva degli anni Settanta, della quale reinterpreta il design futurista e l'indole hi-tech. Ma non c'è da af ...Abbiamo guidato l’ultima Countach prodotta nel 1990, insieme alla LPI 800-4 creata per omaggiare i 50 di questo modello ...