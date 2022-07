Il Tottenham riflette su Sesko

Pubblicità

Calcio News 24

La Joya, vorrebbe la Champions ma la stima di Mou e il progetto Roma lo seducono. Alla finestra pure il. Le priorità intanto sono due: chiudere col Sassuolo per Frattesi e sfoltire ...un attimo per cercare le parole giuste, e le trova. Segnare un gol "è come volare. È ... prima tra tutte l'Arsenal, e la scorsa estate ilHotspur si era mostrato interessato. A ... Tottenham, Conte vuole Bremer: la sua cessione potrebbe far scattare il mercato del Torino Il Barcellona vorrebbe liberarsene per abbassare le spese e poter ufficializzare i nuovi acquisti come Kessie. I blaugrana prendono tempo e riflettono… Leggi ...Il gallese Bale potrebbe decidere di ripartire dal Cardiff City, l'ex Real Madrid è stato avvistato sul campo d'allenamento della società ...