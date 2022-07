Europei femminili 2022 al via, Ceferin: “Porterà un cambiamento positivo e duraturo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “L’Europeo femminile dimostrerà il potere del calcio di sollevare gli animi e di fornire un cambiamento positivo e duraturo“. Lo ha detto il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, nel giorno del via della kermesse continentale, con la partita Inghilterra-Austria. “L’attesa è finalmente finita. Finalmente è alle porte UEFA Women’s EURO 2022, il principale torneo europeo di calcio per nazionali femminili. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per il futuro del calcio femminile, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre“, si legge sul sito della UEFA. “Questo tanto atteso evento è stato ritardato di un anno a causa delle sfide presentate dalla pandemia, ma il ritardo, sebbene inizialmente frustrante, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) “L’Europeo femminile dimostrerà il potere del calcio di sollevare gli animi e di fornire un“. Lo ha detto il presidente della UEFA, Aleksander, nel giorno del via della kermesse continentale, con la partita Inghilterra-Austria. “L’attesa è finalmente finita. Finalmente è alle porte UEFA Women’s EURO, il principale torneo europeo di calcio per nazionali. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per il futuro del calcio femminile, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre“, si legge sul sito della UEFA. “Questo tanto atteso evento è stato ritardato di un anno a causa delle sfide presentate dalla pandemia, ma il ritardo, sebbene inizialmente frustrante, ...

