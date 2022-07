“È una follia” | il passeggero vede Antonio Conte su un volo low cost – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “È una“: così undi unRyanair ha commentato la presenza disul suo stesso aereo. L’ex ct della Nazionale, attuale allenatore del Tottenham, era lì in piede a fianco a lui su un comunedi linea low. Per gli appassionati di calcio, così abituati a seguire le vacanze sfarzose e lussuose dei loro idoli, è una notizia: infatti ne hanno parlato molti tabloid inglesi. I knew spurs were tight bastards but gettingto fly Ryanair is insane pic.twitter.com/o0RmTdPu7m — Philippe (@PhilippePaull) July 4, 2022, con gli occhiali da sole in volto (forse per non farsi riconoscere), ha scelto un aereo di linea per lasciare la sua Italia e tornare in Inghilterra, dove deve iniziare a ...