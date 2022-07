“Concorrente incinta che partorisce in casa”. Sonia Bruganelli a bomba sul GF Vip: “Io l’ho detto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sonia Bruganelli vorrebbe far partorire una donna durante il GF Vip 7. Questo in pratica ha detto a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Qui l’opinionista e produttrice tv ha raccontato cosa si aspetta dalla prossima edizione del programma di Signorini. “Non che io volessi essere corteggiata – racconta – perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)vorrebbe far partorire una donna durante il GF Vip 7. Questo in pratica haa “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Qui l’opinionista e produttrice tv ha raccontato cosa si aspetta dalla prossima edizione del programma di Signorini. “Non che io volessi essere corteggiata – racconta – perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”. ...

