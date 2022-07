Torino, si sposa in terapia intensiva a un passo dalla morte: salvato 12 ore dopo da un cuore compatibile (Di martedì 5 luglio 2022) In fin di vita per un infarto e ricoverato all’ospedale Molinette di Torino, un uomo di 47 aveva un ultimo desiderio: sposare la sua compagna. Non si aspettava di certo che la sua storia avrebbe avuto un doppio lieto fine, grazie a un trapianto insperato. Le sue condizioni cliniche, infatti, erano drasticamente peggiorate: entrato in ospedale a giugno per un infarto massivo del ventricolo sinistro, era al momento mantenuto in vita solo grazie all’Ecmo, la ventilazione extracorporea. Progressivamente si erano tuttavia evidenziate problematiche legate alla terapia scoagulante: solo un cuore nuovo avrebbe potuto salvarlo. Il matrimonio e la donazione inaspettata La coppia ha così pronunciato il «fatidico sì» nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell’ospedale. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) In fin di vita per un infarto e ricoverato all’ospedale Molinette di, un uomo di 47 aveva un ultimo desiderio:re la sua compagna. Non si aspettava di certo che la sua storia avrebbe avuto un doppio lieto fine, grazie a un trapianto insperato. Le sue condizioni cliniche, infatti, erano drasticamente peggiorate: entrato in ospedale a giugno per un infarto massivo del ventricolo sinistro, era al momento mantenuto in vita solo grazie all’Ecmo, la ventilazione extracorporea. Progressivamente si erano tuttavia evidenziate problematiche legate allascoagulante: solo unnuovo avrebbe potuto salvarlo. Il matrimonio e la donazione inaspettata La coppia ha così pronunciato il «fatidico sì» nelladella cardiochirurgia dell’ospedale. Il ...

