Voli cancellati e code, come funzionano il rimborso e il risarcimento per i ritardi degli aerei (Di lunedì 4 luglio 2022) code interminabili negli aeroporti, Voli cancellati, aerei con lunghi ritardi. È questo il caos che si trovano ad affrontare milioni di passeggeri. Ma le tutele ci sono. In caso di cancellazione del volo si ha diritto a scegliere tra un volo alternativo, uno di ritorno, o il rimborso. È possibile chiedere anche un risarcimento nel caso in cui l’avviso di annullamento del volo non sia avvenuto entro le due settimane precedenti al decollo. Inoltre, si ha diritto anche all’assistenza in aeroporto: acqua e cibo, albergo se il viaggio parte il giorno dopo e il trasporto per raggiungerlo e due chiamate. Se la compagnia non dà questa assistenza va fatta richiesta alla compagnia con le ricevute dei servizi usufruiti a proprie spese. Il regolamento europeo e a chi si ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022)interminabili negli aeroporti,con lunghi. È questo il caos che si trovano ad affrontare milioni di passeggeri. Ma le tutele ci sono. In caso di cancellazione del volo si ha diritto a scegliere tra un volo alternativo, uno di ritorno, o il. È possibile chiedere anche unnel caso in cui l’avviso di annullamento del volo non sia avvenuto entro le due settimane precedenti al decollo. Inoltre, si ha diritto anche all’assistenza in aeroporto: acqua e cibo, albergo se il viaggio parte il giorno dopo e il trasporto per raggiungerlo e due chiamate. Se la compagnia non dà questa assistenza va fatta richiesta alla compagnia con le ricevute dei servizi usufruiti a proprie spese. Il regolamento europeo e a chi si ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Voli cancellati, sui social proteste per i disagi dovuti agli scioperi. Alcuni viaggiatori solidali con i lavorator… - Corriere : Voli cancellati, ritardi, scioperi: ecco perché sono a rischio le vacanze di 7 milioni di persone - Quotidianinet : Voli cancellati o in ritardo, dal regolamento europeo alle indicazioni delle compagnie: la guida su rimborsi e risa… - IOdonna : Vacanze incubo: come farsi rimborsare - CatelliRossella : Lunghe code e voli cancellati. L’ingorgo aereo contagia l’Italia -