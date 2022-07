Omicidio Laura Ziliani | le due figlie e Mirto Milani a processo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Le duedi, Paola e Silvia Zani, con, fidanzato della maggiore (e amante della minore), sono stati rinviati a giudizio nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio 2022. Il ‘trio criminale’, come lo ha definito il gip, è accusato di aver ucciso l’ex vigilessa di 52 anni a Temù, nell’Alta Valle Camonica.rinviati a giudizio La decisione è giunta da parte del giudice per le udienze preliminari, Gaia Sorrentino: ilsull’diprenderà il via il prossimo 27 ottobre a Brescia davanti alla prima sezione penale della Corte d’Assise. Tutti ...

