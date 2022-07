Marmolada | 17 dispersi | 6 morti accertati e 8 feriti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Attualmente risultanosulla17 alpinisti. Sono invece otto i, di cui due in gravi condizioni. Tra ici sono due cittadini tedeschi. Per ora i deceduti sono sei, dei ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - RaiNews : Il Soccorso alpino nazionale ha istituito un numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familia… - LPincia : RT @King_Raffo: Tragedia sulla #Marmolada, a Punta Rocca, tra #Veneto e #Trentino - #AltoAdige: 9 morti, 9 feriti e molti dispersi. Si trat… - fffitalia : RT @MMmarco0: A causa delle alte temperature un seracco di ghiaccio si stacca dalla Marmolada provocando 6 morti, 8 feriti e 10 dispersi. L… -

Attualmente risultanosulla17 alpinisti. Sono invece otto i feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono due cittadini tedeschi. Per ora i deceduti sono sei, dei quali quattro già ...L'identità delle vittime e deileggi anche Crollo sulla, riprendono le ricerche deiSono tre le vittime italiane identificate: una è originaria della provincia di Vicenza, ...(ANSA) - CANAZEI, 04 LUG - Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla Marmolada in Trentino ... Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i ...Sono continuate nel corso della notte e continuano anche oggi le attività dei soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada per cercare eventuali superstiti dopo ...