Marco Rizzo espulso dal Partito comunista. Anzi no. Il segretario spiega: “Colpo di mano via facebook, ma almeno si parla di noi” (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco Rizzo espulso dal Partito comunista? Per qualche ora si era parlato di uno scherzo sui social, ma poi è arrivato il segretario a spiegare che si è trattato di un Colpo di mano. In che senso un Colpo di mano? Si tratta di un golpe interno? “Intanto, grazie. Oggi almeno si parla di noi e ci hanno fatto un favore enorme”, dice il segretario, che poi spiega quali sono i fatti dietro alla sua “espulsione”, decretata sui social dai rappresentanti milanesi del Partito comunista. “Il 18 giugno abbiamo fatto una manifestazione contro la guerra con tante altre formazioni. C’erano Igor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)dal? Per qualche ora si erato di uno scherzo sui social, ma poi è arrivato ilre che si è trattato di undi. In che senso undi? Si tratta di un golpe interno? “Intanto, grazie. Oggisidi noi e ci hanno fatto un favore enorme”, dice il, che poiquali sono i fatti dietro alla sua “espulsione”, decretata sui social dai rappresentanti milanesi del. “Il 18 giugno abbiamo fatto una manifestazione contro la guerra con tante altre formazioni. C’erano Igor ...

