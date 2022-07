La mia ombra è tua | recensione del film con Marco Giallini e Giuseppe Maggio

(Di lunedì 4 luglio 2022) La nostrade La miaè tua, una sorta di road movie che mette a confronto due generazioni: quella rappresentata dae l’altra daI lupi dentro… e poi? Emiliano () è un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, da sempre intrappolato nel suo “bozzolo”. Vittorio Vezzosi () è invece un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti. Quando una influencer rilancia proprio il suo libro, I lupi dentro, tutti cominciano a sperare in un sequel. Emiliano viene incaricato di affiancare il Vezzosi ...

