Filippo Bari | l’escursionista disperso sulla Marmolada e il selfie prima della tragedia

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sarebbero quattro alpinisti di Vicenza tra i dispersi nel disastro avvenuto ieri in. Si tratta di tre escursionisti, appartenenti alla sezione Cai di Malo, e una guida. Di uno di loro,, 27 anni, è comparso in queste ore sui social un– pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa – che riprende il giovane ierivettadel crollo del seracco. Nel frattempo sono state identificate tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seraccoin Trentino. Una delle vittime è originariaprovincia di Vicenza, l’altraprovincia di Treviso e sono entrambi guide alpine. L’inchiesta Anche una ...