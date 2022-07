(Di lunedì 4 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Gregoraci si è resa protagonista di unaintv. Il video dell’episodio sta facendo il giro del web: ecco che cosa ha detto. La conduttrice è uno dei volti di punta dell’estate di Mediaset, visto che da settimane è in onda con Battiti Live, l’appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori che amano

Pubblicità

cosmexmyhome : battiti live bellissimo programma, Elisabetta Gregoracci bellissima, cosmary fasanelli dea incantevolmente favolosa… - ReynapopolZ : RT @marianoserra7: Elisabetta Gregoracci-Avvisa gli Uomini-Per stare con me Bisogna Superare i Test-Non Demordete niente di Difficile chied… - marianoserra7 : Elisabetta Gregoracci-Avvisa gli Uomini-Per stare con me Bisogna Superare i Test-Non Demordete niente di Difficile… -

YouMovies

" Nudi per la vita " sarà il docureality condotto da Mara Maionchi e dall'ex ballerino di Amici Marcello Sacchetta dedicato alla prevenzione medica, connel ruolo di prima ...e Sebino Nela tra gli ospiti. I dieci minuti in chiave politico - sociale gestiti da Marco Damilano. E poi Torna A lessandro Cattelan, con 'Da grande' su RaiDue. Fine degli ... Elisabetta Gregoracci, incredibile gaffe: imbarazzo in diretta tv Torna Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto ...Battiti Live, torna il grande appuntamento estivo con la musica del momento: Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione ...