Tour de France, Wout Van Aert: “Tre secondi posti consecutivi deve essere un record” (Di domenica 3 luglio 2022) Incredibile ma vero, Wout Van Aert ha concluso per la terza volta in altrettante tappe al secondo posto in questo Tour de France. Il belga ha prima sfiorato il successo a cronometro, per poi essere sconfitto negli ultimissimi metri prima da Fabio Jakobsen ieri e poi da Dylan Groenewegen oggi. Il belga ha parlato ai microfoni della Rai dopo la corsa, aprendo l’intervista con una frase lapidaria “Penso sia un record, tre secondi posti consecutivi al Tour de France. Ormai non è più neanche divertente”. “Oggi è colpa mia – ha ammesso Van Aert – se avessi seguito Christophe Laporte potevo fare molto meglio. Alla fine ho perso di pochi centimetri nonostante sia partito decisamente troppo ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Incredibile ma vero,Vanha concluso per la terza volta in altrettante tappe al secondo posto in questode. Il belga ha prima sfiorato il successo a cronometro, per poisconfitto negli ultimissimi metri prima da Fabio Jakobsen ieri e poi da Dylan Groenewegen oggi. Il belga ha parlato ai microfoni della Rai dopo la corsa, aprendo l’intervista con una frase lapidaria “Penso sia un, trealde. Ormai non è più neanche divertente”. “Oggi è colpa mia – ha ammesso Van– se avessi seguito Christophe Laporte potevo fare molto meglio. Alla fine ho perso di pochi centimetri nonostante sia partito decisamente troppo ...

