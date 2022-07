Crollo sulla Marmolada | si stacca una massa di ghiaccio | si temono vittime - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - TgrRaiTrentino : Crollo del ghiacciaio in Marmolada: sul posto i soccorritori - Agenzia_Italia : ?? Crollo e distacco di roccia sulla #Marmolada, 5 morti e 10 feriti ?? - MacriMas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - Alliandre : RT @infoitinterno: Maxi crollo di ghiaccio sulla Marmolada: 15 persone coinvolte, 7 feriti di cui uno grave -

Sarebbero almeno quattro le persone morte (cinque secondo alcune fonit) e oltre una decina di feriti il bilancio a seguito deldel seraccoMarmolada. Quattro corpi sono già stati estratti dalla massa di ghiaccio, a quanto si apprende dai soccorritori in territorio veneto. E' stato chiesto l'intervento dei droni ...16.28 Marmolada,crolla seracco:almeno 4 morti Ci sarebbero almeno quattro vittime neldel seracco di ghiaccioMarmolada. Almeno 15 le persone coinvolte. Diversi feriti, uno in condizioni gravi. E'quanto si apprende da fonti dei soccorritori. Continuano le ricerche del ...Il distacco del blocco di ghiaccio è probabilmente dovuto alle temperature assai elevate sulla Marmolada. Come riportato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, un seracco di ghiaccio è ...Almeno 15 persone coinvolte, 4 morti, 7 feriti, di cui almeno uno in condizioni critiche. È il tragico bilancio del crollo di un grande blocco di ghiaccio sulla Marmolada, gruppo montuoso delle Alpi ...