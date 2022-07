Pubblicità

Una vittoria importante per il 34enne punto fermo dellaanche il prossimo anno: per lui 11 reti con la casacca blucerchiata nell'ultimo campionato, ed è stata la quarta stagione consecutiva ...... quando tutti festanti, e pieni diritornammo a Viterbo tutti festanti per il successo della ... tenendo testa alla quota formazione di Serie A della. Sei stato una persona eccezionale ... Sampdoria, gioia per Caputo: si è diplomato in ragioneria L'aria emozionata come dev'essere di fronte ad un esame di maturità, l'orale davanti alla commissione e poi la gioia di aver raggiunto il traguardo. Quella di oggi non è stata una mattinata come tutte ...La ventisettenne bergamasca, difensore attualmente in forza alla Sampdoria Women, commenta questo passaggio: traguardo e punto di partenza per il movimento ...