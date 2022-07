F1 Gp Silverstone | Sainz in pole con la Ferrari

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - nothxngnew : RT @viadiqua1: Carlos Sainz in pole position: non sto piangendo mi è solo entrata la pioggia di Silverstone nell’occhio. #BritishGP #Silve… - valcast98 : Se non ci fossero sti spagnoli! Dopo 10 anni la #Ferrari torna a conquistare la pole position a Silverstone sotto l… - sportli26181512 : Formula 1, la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna a Silverstone: Prima pole di Carlos Sainz, che scatter… - fisco24_info : F1: a Silverstone pole Ferrari Sainz, Verstappen 2/0: E' la prima per lo spagnolo, terzo Leclerc, quarto Perez -

Sulla bagnato dilo spagnolo della Ferrari ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen.fa volare la sua Ferrari in una sessione di qualifiche pazza, in cui in tanti potevano ...17.13 F1, Gp G. Bretagna: prima pole perArriva sul circuito dila prima pole in carriera per CarlosLo spagnolo della Ferrari,con un ultimo giro fantastico, ha sopravanzato la Red Bull di Verstappen. Terzo tempo per ...SILVERSTONE, England (AP) — Carlos Sainz was fastest in the rain at the British Grand Prix to earn his first career pole position in his 150th start in Saturday qualifying. Sainz set the fastest time ...Al termine di una qualifica epica sul bagnato del circuito di Silverstone lo spagnolo Carlos Sainz, che era stato in difficoltà finora per tutto il weekend, conquista la sua prima pole position in ...