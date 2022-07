Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme: 39enne in ospedale (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha riportato gravi ustioni l’uomo che l’altra notte è stato aggredito da uno sconosciuto a Frattamaggiore, nel Napoletano. La vittima è un 39enne del posto che ha riferito che mentre si trovata in strada, poco prima dell’una, è stato avvicinato da uno sconosciuto che dapprima gli ha riversato addosso del liquido infiammabile e poi ha accesso il fuoco. Un’aggressione che sarebbe avvenuta senza alcun motivo. Il 39enne ha cercato di spegnere il fuoco ma ha riportato delle ustioni su gran parte del corpo. Poi è corso in casa dove c’era il fratello che lo ha accompagnato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore dove ha ricevuto le prime cure. Sul posto che è recata una volante del locale commissariato di polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha riportato gravi ustioni l’uomo che l’altra notte è stato aggredito da uno sconosciuto a Frattamaggiore, nel Napoletano. La vittima è undel posto che ha riferito che mentre si trovata in strada, poco prima dell’una, è stato avvicinato da uno sconosciuto che dapprima gli ha riversato addosso dele poi ha accesso il fuoco. Un’aggressione che sarebbe avvenuta senza alcun motivo. Ilha cercato di spegnere il fuoco ma ha riportato delle ustioni su gran parte del corpo. Poi è corso in casa dove c’era il fratello che lo ha accompagnato all’“San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore dove ha ricevuto le prime cure. Sul posto che è recata una volante del locale commissariato di polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

rep_napoli : Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme [aggiornamento delle 16:58] - anteprima24 : ** Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme: 39enne in ospedale ** - ilriformista : Il 36enne combatte tra la vita e la morte. La fidanzata ha raccontato aver visto un'ombra alle spalle del fidanzato… - MarcoBazz92 : Questa la notizia: Un’educatrice (abbassata ora al livello di diseducatrice) di 27 anni ha prima cosparso il corpo… - piercecere1969 : @AlfredoPedulla Per via dei suoi capelli sempre piuttosto ricchi di gelatina, Pedullà qualche anno fa si era guadag… -