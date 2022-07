Ucraina | Zelensky | ‘in momento difficile veri amici come Norvegia sono accanto a noi’**

Pubblicità

Corriere : Odessa, missile russo su palazzo: 10 morti. Widodo (Indonesia) a Mosca, media tra Zelensky e Putin - Adnkronos : #Ucraina, l'allarme di #Zelensky: 'Con il blocco del Mar Nero si rischia tsunami migranti'. - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - ailinon80 : RT @Gianl1974: La Norvegia fornirà all'Ucraina 1 miliardo di euro di aiuti Dettagli: lo ha affermato il primo ministro norvegese Jonas Gahr… - callmefree1 : Ucraina nella UE, Zelensky: “non vogliamo aspettare anni” -

in realtà, il nostro caro collega, mister, non fa nulla. Vi mente. Non so se hai sentito ieri - aggiunge Putin - la sua dichiarazione in cui dice che l'deve accedere all'arma atomica ......tentativo di mediazione dilettantescamente esperito nei confronti della guerra in. E questo ...entrambi gli occhi sui loro crimini e li riempiamo di armamenti sofisticati che neanche. ... Guerra in Ucraina, Zelensky incontra Richard Branson patron di Virgin Il presidente turco Erdogan ha reso noto che parlerà nuovamente di “esportazione dei prodotti agricoli” dall’Ucraina con Putin e Zelensky. Lo riporta Anadolu. Il leader turco ha anche fatto sapere che ...Qual è la sua lettura dell’attuale fase della guerra in Ucraina “È chiaramente presto per saltare ... "Il secondo è la dichiarazione di Zelensky, che parla dell'estate come di un periodo in cui ...