Putin | ' Le pressioni dell' Occidente ci spingono ad accelerare il processo di unificazione con la Bielorussia'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Lui intorno vuole fantocci ed è per questo che tiene in piedi Lukashenko che se i bielorussi fossero liberi sarebbe stato già cacciato da tempo, Lehanno indotto la Russia ...

Pubblicità

HSkelsen : RT @HSkelsen: Putin: Le pressioni politiche e sanzioni senza precedenti da parte dell'Occidente ci spingono ad accelerare i processi di uni… - HSkelsen : Putin: Le pressioni politiche e sanzioni senza precedenti da parte dell'Occidente ci spingono ad accelerare i proce… - globalistIT : - laprossimameta : Per #Putin e #Lukashenko le pressioni occidentale obbligano l'unione ad essere più stretta, e secondo lo scendilett… - askanews_ita : #Putin dice che le pressioni dell’occidente hanno accelerato l’integrazione #Russia-Bielorussia #Ucraina #Guerra… -

... Ledell' Occidente hanno indotto la Russia ad accelerare la sua integrazione con la vicina Bielorussia . Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir. ' Russia e Bielorussia ......si aspetta che verrà ampiamente sfruttato dalla propaganda del presidente russo Vladimir. Alcuni esperti ritengono che il governo russo voglia sfruttare l'arresto di Griner per fare...“Russia e Bielorussia continuano a crescere nella loro cooperazione nella sfera politica, commerciale, economica, culturale e umanitaria”, ha detto Putin in un videomessaggio in un forum ...Putin è sibillino: "La pressione politica dell'Occidente sta accelerando l'integrazione". Sono lontani i tempi dell'autonomia di Lukashenko, padre ...