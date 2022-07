Jericho Vale!, conclusa la prima missione bergamasca in Israele e Palestina (Di venerdì 1 luglio 2022) Bergamo. È rientrata nella giornata di giovedì a Bergamo la delegazione dei partner bergamaschi di Jericho Vale!, progetto di cooperazione internazionale finalizzato alla valorizzazione della filiera del dattero, che lo scorso fine settimana era partita per la prima missione in Israele e Palestina prevista nel programma di interventi. Un programma ricco di impegni, divisi tra Gerusalemme e Jericho, dedicati all’incontro con i partner locali, Governatorato di Jericho, Camera di Commercio di Jericho, Palm Farmer Cooperative Association, alla scoperta del territorio, e ad avviare la conoscenza e il dialogo tra i diversi referenti istituzionali e tecnici. “Domenica 25 giugno abbiamo incontrato il presidente e alcuni soci della cooperativa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Bergamo. È rientrata nella giornata di giovedì a Bergamo la delegazione dei partner bergamaschi di, progetto di cooperazione internazionale finalizzato alla valorizzazione della filiera del dattero, che lo scorso fine settimana era partita per lainprevista nel programma di interventi. Un programma ricco di impegni, divisi tra Gerusalemme e, dedicati all’incontro con i partner locali, Governatorato di, Camera di Commercio di, Palm Farmer Cooperative Association, alla scoperta del territorio, e ad avviare la conoscenza e il dialogo tra i diversi referenti istituzionali e tecnici. “Domenica 25 giugno abbiamo incontrato il presidente e alcuni soci della cooperativa ...

MarinaSereni : RT @AICS_Jerusalem: Evento lancio “Jericho Vale” finanziato da @aics_it per il miglioramento del sistema di governance territoriale locale… - AICS_Jerusalem : Evento lancio “Jericho Vale” finanziato da @aics_it per il miglioramento del sistema di governance territoriale loc… - AmoBergamo : #Bergamo Fine settimana a Gerico per Gori e una nutrita delegazione orobica per il progetto 'Jericho vale!' - zazoomblog : «Jericho vale!»: al via la missione di collaborazione internazionale tra città - #«Jericho #vale!»: #missione -