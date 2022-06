Ubriaco aggredisce con violenza una coppia | 68enne in codice rosso | arrestato nigeriano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma. Se l’è vista brutta un uomo di 68 anni minacciato e poi ferito con un coccio di bottiglia da un 29ennein evidente stato di alterazione psicofisica. Il responsabile dell’accaduto — senza fissa dimora e con precedenti — è statocon l’accusa di tentato omicidio. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Leggi anche: Tentato omicidio a Roma: si incontrano per una ‘trattativa’ e sla lite, gravissimo 39enne Tentato omicidio ai giardini pubblici: i fatti La sera dello scorso 21 giugno, unaera seduta su una panchina all’interno dei giardini pubblici tra via Statilia e via Grattoni quando è stata avvicinata da un uomo ...

I carabinieri arrivati sul posto avrebbero visto il 22enne, che sarebbe stato, spintonare la compagna che intanto provava a divincolarsi. In base a quanto ricostruito, quando i militari sono ...STRIANO. Ieri sera un poliziotto della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Nola, libero dal servizio, mentre si trovava all'interno di un pub in via Sarno a Striano è ... Ubriaco aggredisce una coppia: 68enne in codice rosso, arrestato nigeriano Roma. Se l'è vista brutta un uomo di 68 anni minacciato e poi ferito con un coccio di bottiglia da un 29enne nigeriano in evidente stato di alterazione psicofisica. Il responsabile dell'accaduto — sen ...