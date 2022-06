Strage di Viareggio | appello bis | condannati i manager delle Fs | 4 anni e 2 mesi a Soprano ed Elia

Pubblicità

reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - reportrai3 : Strage di Viareggio, l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strag… - Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - NuovoSud : La strage di Viareggio, 5 anni a Moretti nell'Appello bis - petergomezblog : Strage di Viareggio, sconto di pena per Mauro Moretti nell’appello bis: l’ex ad di Fs condannato a cinque anni per… -

Leggi Anche, richieste dei pm nell'Appello bis: 6 anni e 9 mesi per l'ex ad di Fs Moretti, 5 anni e 6 mesi per Soprano (ex ad di Trenitalia) La contestazione a Moretti in Aula - ...18.02, Moretti condannato a 5 anni L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, in questo nuovo processo disposto dalla Cassazione la procura generale aveva ...Nel primo appello, l'ex ad di Rfi e Fs era stato condannato a 7 anni di carcere, per l'appello bis la Procura generale aveva chiesto 6 anni e 9 mesi.Arriva la condanna a 5 anni nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 per Mauro Moretti ...