Positivo al Covid aggredisce infermiere che gli nega la pizza (Di giovedì 30 giugno 2022) Un infermiere è stato insultato e poi preso per il collo da un paziente Positivo al Covid al quale, poco prima, aveva chiesto di non consumare la pizza nei locali del pronto soccorso. Il fatto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Unè stato insultato e poi preso per il collo da un pazientealal quale, poco prima, aveva chiesto di non consumare lanei locali del pronto soccorso. Il fatto è ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - Allem71 : RT @Emmeeffecieffe: @Leonard1306___ Mia cognata lavora in farmacia e mi sono fatta portare a casa il libretto d'istruzioni dei tamponi. Nel… - rep_napoli : Napoli, paziente positivo al Covid aggredisce infermiere per mangiare una pizza [aggiornamento delle 09:36] -