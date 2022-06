Pubblicità

SecolodItalia1 : “Giorgetti tentato dal polo con Di Maio”: smentite dalla Lega, ma nessuno riesce più a parlare col ministro… - LKynes4 : RT @Solimeno17: @fdragoni Mi suggerisce una domanda: non è che Draghi abbia tentato/stia tentando di fare la stessa cosa con Salvini, magar… - Solimeno17 : @fdragoni Mi suggerisce una domanda: non è che Draghi abbia tentato/stia tentando di fare la stessa cosa con Salvin… -

Secolo d'Italia

... le divisioni nella Lega salviniana ad opera dei governisti filo - Draghi, daa Zaia, ... Noi (sul Fatto Quotidiano , ndr) abbiamo sempre detto che Conte eradallo strappo non sulle ...... ennesima scelta che non fa piacere alle associazioni che hannodi farsi sentire con l'... Roberto Cingolani, e dello Sviluppo economico, Giancarlo, le associazioni Assogasmetano, ... "Giorgetti tentato dal polo con Di Maio": smentite dalla Lega, ma nessuno riesce più a parlare col ministro Messo all’angolo nella Lega, il “Capitano” è tentato dal proporzionale e per le prossime regionali prova a rilanciare al Sud il progetto Prima l’Italia con i ...Rinviata di un giorno la riunione al Mise per discutere di Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Si terrà il 23 giugno alle 14. Ci saranno sindacati, azienda, ministero del Lavoro, regioni sedi degli stabilim ...