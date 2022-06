Wimbledon | Sinner al terzo turno | cuore e impegno in campo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Londra – Janniksi qualifica aldi2022, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge lo svedese Mikael Ymer, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 dopo poco più di tre ore di match. (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

