Pubblicità

Motosprint.it

Senza giudicare se sia meglio un team o l'altro, se in una squadra si stia peggio o cosa - non sta a noi, a meno che non ci facciate correre con tutti i marchi della MotoGP -ha trovato nella ...Ma la Desmosedici è all'apice del suo sviluppo , ed è un'carica nel manico di Bagnaia e Miller. Aleix Espargaró ha promosso la sua nuova RS - GP, e Maverickdice che 'il passo di gara è ... Vinales, l'arma in più di Aleix Espargaro per il titolo MotoGP Salendo sul podio di Assen, Maverick si è "sbloccato", accantonando il passato, vivendo una nuova fase di carriera. Lui sarà l'ago della bilancia nella corsa all'iride, Aprilia potrebbe giovarne ...Max Biaggi vivió un día de ensueño en el circuito de Assen este domingo. Cumplía 51 años y los muchos amigos que tienen en el 'paddock' no paraban de felicitarle, especialmente en ...