L’agente di Kvaratskhelia | «Avevamo un pre-accordo con la Juve | poi Paratici è andato via»

Il nuovo acquisto del Napoli, il giorgiano Khvicha Kvaratskhelia, si racconta in un'intervista rilasciata in Georgia a Nobel Arustamyan e riportata da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Nella stessa intervista parla anche il suo agente, Mamuka Jugeli. Il procuratore ha rivelato che aveva un accordo con la Juventus ai tempi in cui il direttore sportivo era Paratici. Solo la partenza di Paratici per il Tottenham ha scongiurato un passaggio del giorgiano in bianconero. In Italia anche il Milan aveva preso informazioni su di lui. «Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Voleva portarlo ...

