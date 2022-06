Jacobs | rincorsa mondiale Domani test a Stoccolma - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sarà al'ultima gara di Marcell(nella foto) prima dei Campionati mondiali di Eugene che scatteranno il 15 luglio. Il campione olimpico dei 100 metri sarà nella capitale svedese per ...

Pubblicità

Sul rettilineo dello stadio olimpico che ospitò i Giochi del 1912,sarà atteso da avversari di buon livello. Marcell, sprinter delle Fiamme Oro, si presenterà fresco del 10"12 fatto segnare ...... con otto passi di. Riassumendo, un fenomeno. Furlani è figlio di Marcello (che a metà ... Atletica Marcelldebutta come modello per Marcelo BurlonSarà a Stoccolma l’ultima gara di Marcell Jacobs (nella foto) prima dei Campionati mondiali di Eugene che scatteranno il 15 luglio. Il campione olimpico dei 100 metri sarà nella capitale svedese per ...L’oro olimpico al quinto successo di fila agli Assoluti nei 100, dopo il 10.17 della batteria. Ali 10.16, Tortu 10.24. Il triplista firma la quinta prestazione mondiale del 2022. Dosso regina dei 100, ...