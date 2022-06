Traffico Roma del 28-06-2022 ore 09:30 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code su via di Tor Tre Teste incrocio con via Tobagi sulla via Appia altezza raccordo anulare in uscita dalla capitale e la Cassia nei pressi di via di Grottarossa ancora code per Traffico Invece sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra è l’aeroporto dell’Urbe ancora rallentamenti per entrare a Roma sulla Cassia Nomentana e Tiburtina file sulla tangenziale est da viale Castrense lo svincolo A24 e dalla Salaria Corso di Francia tutto verso lo stadio Olimpico su raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra la casina e l’abbia in zona Ponte Galeria attenzione possibili rallentamenti durante la giornata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code su via di Tor Tre Teste incrocio con via Tobagi sulla via Appia altezza raccordo anulare in uscita dalla capitale e la Cassia nei pressi di via di Grottarossa ancora code perInvece sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra è l’aeroporto dell’Urbe ancora rallentamenti per entrare asulla Cassia Nomentana e Tiburtina file sulla tangenziale est da viale Castrense lo svincolo A24 e dalla Salaria Corso di Francia tutto verso lo stadio Olimpico su raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra la casina e l’abbia in zona Ponte Galeria attenzione possibili rallentamenti durante la giornata ...

LuceverdeRoma : ?? #Treni Linea Roma-Pescara (FL2 Roma - Tivoli - Avezzano) ??? Traffico sospeso per la segnalazione di un… - VAIstradeanas : 09:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - gianluigidellac : @mario_calvi67 @protoromantica Ma non è vero, nessuno tace sui guai di Roma. Raggi ha le sue colpe , ma come emerge… - ilfoglio_it : Grillo contrario al terzo mandato e anche alla mini deroga per 5 su 50. E blinda l'appoggio a Draghi. I vicepreside… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Traffico - via Appia Nuova ?? ?? ?? code tra Bivio Raccordo Anulare e via delle Capannelle > Centro #Luceverd #Lazio -