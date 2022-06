GF Vip 7, Orietta Berti è la seconda opinionista: i dettagli (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la nomina di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip 7, spunta anche il nome della sua collega. Stando ad un'indiscrezione bomba, la moglie di Paolo Bonolis sarà affiancata da Orietta Berti, che avrebbe firmato con Mediaset un contratto di esclusività della durata di due anni. GF Vip 7: Orietta Berti è la seconda opinionista Orietta Berti è la seconda opinionista del GF Vip 7. Ad anticipare la notizia è TvBlog, che sostiene che la cantante sia stata corteggiata in modo serrato da Alfonso Signorini. Quest'ultimo sarebbe riuscito a convincere Sonia Bruganelli proprio facendo leva sul nome dell'artista emiliana. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, al termine della sesta edizione del reality ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la nomina di Sonia Bruganelli comedel GF Vip 7, spunta anche il nome della sua collega. Stando ad un'indiscrezione bomba, la moglie di Paolo Bonolis sarà affiancata da, che avrebbe firmato con Mediaset un contratto di esclusività della durata di due anni. GF Vip 7:è laè ladel GF Vip 7. Ad anticipare la notizia è TvBlog, che sostiene che la cantante sia stata corteggiata in modo serrato da Alfonso Signorini. Quest'ultimo sarebbe riuscito a convincere Sonia Bruganelli proprio facendo leva sul nome dell'artista emiliana. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, al termine della sesta edizione del reality ...

