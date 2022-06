Covid, la curva in netta risalita: 83.555 i contagi su 717.400 tamponi (Di martedì 28 giugno 2022) La curva epidemica in Italia è in risalita e ha fatto segnare un vero e proprio boom di contagi: sono 83.555 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.747 di ieri ma soprattutto contro i 62. Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) Laepidemica in Italia è ine ha fatto segnare un vero e proprio boom di: sono 83.555 i nuovi casinelle ultime 24 ore, contro i 24.747 di ieri ma soprattutto contro i 62.

fattoquotidiano : Covid, Ciccozzi: “Governo dovrebbe rendere obbligatorie mascherine al chiuso finché curva contagi non cala. Non si… - LocalPage3 : Covid, Ciccozzi: 'Obbligo mascherina al chiuso finché curva non scende' - italiaserait : Covid, Ciccozzi: “Obbligo mascherina al chiuso finché curva non scende” - fisco24_info : Covid, Ciccozzi: 'Obbligo mascherina al chiuso finché curva non scende': (Adnkronos) - L'epidemiologo: 'Con Omicron… - IveCheer : RT @mbx1900: oltre 717k test incidenza si riduce di oltre la metà solo +3 in TI unico dato di qualche valore e deceduti con il covid 51 (… -