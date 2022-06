Al Gemelli manichini iperrealistici e realtà virtuale per formare medici (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al Gemelli Training Center arriva una nuova generazione di simulatori Simbodies della Accurate, per l’apprendimento di manovre e procedure chirurgiche in situazioni molto simili alla realtà (anche delle emergenze), per apprendere in sicurezza manovre mediche, rianimatorie e chirurgiche, anche in condizioni a elevato impatto emotivo). L’obiettivo è formare i giovani medici in maniera sempre più moderna ed efficace, tenendo conto sia dell’emotività che bisogna imparare a gestire in situazioni emergenziali, sia dell’importanza del saper lavorare ‘in squadrà. All’evento, condotto dal professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, presente anche uno dei dottori più amati del piccolo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – AlTraining Center arriva una nuova generazione di simulatori Simbodies della Accurate, per l’apprendimento di manovre e procedure chirurgiche in situazioni molto simili alla(anche delle emergenze), per apprendere in sicurezza manovre mediche, rianimatorie e chirurgiche, anche in condizioni a elevato impatto emotivo). L’obiettivo èi giovaniin maniera sempre più moderna ed efficace, tenendo conto sia dell’emotività che bisogna imparare a gestire in situazioni emergenziali, sia dell’importanza del saper lavorare ‘in squadrà. All’evento, condotto dal professor Raffaele Landolfi, direttore delTraining Center di Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, presente anche uno dei dottori più amati del piccolo ...

