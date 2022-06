La Francia supera la Spagna ed è campione d’Europa – 27 giugno 1984 – VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 27 giugno 1984, grazie all’ennesima rete di Michel Platini e al raddoppio di Bellone, la Francia supera 2-0 la Spagna ed è campione d’Europa Quante volte nel mondo dello sport, e del calcio in particolare, si giudica un giocatore od una squadra in base ai successi ottenuti. Molte volte infatti si sentono le parole: «Bravo sì, però non è un campione, non ha mai vinto niente». Ecco è proprio quello che stava per succedere al gruppo che ha composto la Nazionale della Francia negli anni ’80, che nel 1982 si ferma solo alla Germania nella semifinale del Mondiale. Il rischio di passare dalla parte sbagliata della storia però viene evitato la notte del 21 giugno 1984, grazie all’estro e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 27, grazie all’ennesima rete di Michel Platini e al raddoppio di Bellone, la2-0 laed èQuante volte nel mondo dello sport, e del calcio in particolare, si giudica un giocatore od una squadra in base ai successi ottenuti. Molte volte infatti si sentono le parole: «Bravo sì, però non è un, non ha mai vinto niente». Ecco è proprio quello che stava per succedere al gruppo che ha composto la Nazionale dellanegli anni ’80, che nel 1982 si ferma solo alla Germania nella semifinale del Mondiale. Il rischio di passare dalla parte sbagliata della storia però viene evitato la notte del 21, grazie all’estro e ...

