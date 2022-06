Crolla la tettoia del palco di Elisa: terrore, feriti e sospetti a Bassano del Grappa (Di lunedì 27 giugno 2022) Attimi di paura a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove all'improvviso la tettoia del palco montata per il concerto di Elisa ha ceduto. Il concerto era previsto per domani, martedì 28 giugno, ma al momento risulta cancellato come conseguenza di quanto accaduto: per fortuna le conseguenze non sono gravi, ma due persone sono rimaste ferite a causa del crollo e sono state prese in cura dal personale del Suem. Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente - che è avvenuto al parco ‘Ragazzi del 99' - si è verificato poco dopo il montaggio della tettoia. Quest'ultima si è piegata di 45 gradi ed è Crollata sulla base del palco, ferendo in maniera non grave due operati. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Attimi di paura adel, in provincia di Vicenza, dove all'improvviso ladelmontata per il concerto diha ceduto. Il concerto era previsto per domani, martedì 28 giugno, ma al momento risulta cancellato come conseguenza di quanto accaduto: per fortuna le conseguenze non sono gravi, ma due persone sono rimaste ferite a causa del crollo e sono state prese in cura dal personale del Suem. Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente - che è avvenuto al parco ‘Ragazzi del 99' - si è verificato poco dopo il montaggio della. Quest'ultima si è piegata di 45 gradi ed èta sulla base del, ferendo in maniera non grave due operati. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di ...

