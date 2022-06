Antonino Spinalbese | è “vendetta” contro De Martino | cosa è successo

(Di lunedì 27 giugno 2022)si sarebbe già lasciato alle spalle il flirt con Helena Prestes. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez qualche settimana fa era stato paparazzato dal settimanale «Chi», mentre baciava la modella brasiliana, tra i protagonisti dell’ultima edizione di «Pechino Express». Ora diversi indizi sui social e alcune indiscrezioni rilanciate dai principali giornali di gossip fanno pensare che nella sua vita ci sia un’altra donna. (continua a leggere dopo le foto) Dopo esser stato avvistato con Helena Prestes,avrebbe iniziato una relazione con un’altra ragazza, vecchia conoscenza di Stefano De. Ora ci sarebbe un’altra donna a far battere il cuore dell’imprenditore. Lo rivela in esclusiva «Whoopsee», che ha assicurato che il ragazzo si sta vedendo con Giulia Tordini, ...

- blogtivvu : Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? Ecco perchè ci sarebbe un collegamento con Stefano De Martino - fanpage : La nuova fiamma di Antonino dopo Belen: - infoitcultura : Belen Rodriguez su tutte le furie, Antonino Spinalbese e le critiche: 'Non ci sto, queste cose sono solo parole' - andreastoolbox : Antonino Spinalbese commenta il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Dopo Belen e dopo Helena Prestes adesso nel cuore dic'è ...Le temperature bollenti dell'estate 2022 scaldano il gossip del Bel Paese. L'ultimo scoop riguarda, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez (i due sono diventati genitori lo scorso luglio per poi lasciarsi a fine 2021) . Lo spezzino nelle scorse settimane era stato pizzicato a ... Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino Antonino Spinalbese lancia il suo nuovo progetto: sui social presenta la sua prima linea di costumi. Ecco i dettagli emersi Antonino Spinalbese è ormai noto al grande pubblico come fotografo e hair ...Dopo la fine della storia d’amore con Belen per Antonino Spinalbese sembrava esistesse solo sua figlia Luna e che difficilmente lui avrebbe trovato una nuova compagna. Le cose cambiano velocemente ...