Udinese | Sottil | “Partenza difficile contro i campioni d’Italia del Milan”

Pubblicità

messveneto : Il calendario della Serie A: l’Udinese ricomincia con il Milan, ecco tutte le altre sfide: Seconda giornata al Friu… - zazoomblog : Udinese Sottil: «Esordio col Milan stimolante saremo pronti» - #Udinese #Sottil: #«Esordio #Milan - infoitsport : Udinese, Sottil: “Partenza difficile ma affascinante” - CalcioPillole : L'#Udinese sfiderà il #Milan campione d'Italia alla prima giornata. Ecco il commento dell'allenatore Sottil. - junews24com : Sottil pensa alla Juventus: «Chiuderemo contro di loro. Ci faremo trovare pronti» - -

: "Esordio col Milan stimolante, saremo pronti". Le dichiarazioni del tecnico dei friulani L'allenatore dell', Andrea, ha commentato così il calendario di Serie A 2022/23. ...Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino della nuovadi Andreache debutterà a San Siro contro i Campioni d'Italia del Milan (ritorno previsto per la ventisettesima giornata) ...Il club bianconero sta valutando tutti i calciatori presenti in rosa. Il reparto più incerto è proprio quello arretrato: ecco cosa sappiamo ...Sottil con queste parole ha sfiorato anche l’altro aspetto del sorteggio di ieri, quello della “coda velenosa” che aspetta l’Udinese per chiudere la stagione. «È un calendario che ...