Nuoto | telecronisti esplodono di gioia per l’oro di Paltrinieri oro nei 1500 ai Mondiali di Budapest 2022 VIDEO

Il VIDEO della telecronaca Rai della strepitosa vittoria di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri ai Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. 'SuperGreg' fa gara di testa fin dai primi metri, staccando nettamente gli avversari con un ritmo da sotto record del mondo. Nel finale l'azzurro si difende con le energie rimaste e conquista una medaglia d'oro da leggenda, con tanto di record europeo e primato dei campionati. Ecco le immagini con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi, esplosi di gioia per la strepitosa gara del capitano azzurro.

