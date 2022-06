Notte di fuoco a Castelbellino: l'incendio nei campi minaccia le case, aria irrespirabile (Di sabato 25 giugno 2022) Castelbellino - Per tre ore ieri sera i vigili del fuoco hanno lottato con un rogo che ha distrutto due ettari e mezzo di vegetazione nella zona di Scorcelletti , comune di Castelbellino , e messo in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 25 giugno 2022)- Per tre ore ieri sera i vigili delhanno lottato con un rogo che ha distrutto due ettari e mezzo di vegetazione nella zona di Scorcelletti , comune di, e messo in ...

Pubblicità

StigmabaseF : Sparatoria contro un gay bar a Oslo: due morti e decine di feriti - Fanpage: Nella notte tra sabato 24 e domenica 2… - Alessan10545822 : Se veramente mi avete venduto Mattia De Luce io stasera mi di fuoco in centro città che c’è la notte bianca . La… - sloanackles : RT @ireneduvaI: Mezzi nudi con un joint in mano, non ti dico ti amo o va a finire che poi ci scottiamo, è già successo e ce lo ricordiamo,… - deadpoolsdiary : RT @ireneduvaI: Mezzi nudi con un joint in mano, non ti dico ti amo o va a finire che poi ci scottiamo, è già successo e ce lo ricordiamo,… - OLJuravlyova : La mia poesia scritta in lingua italiana che parla della Notte di Ivan Kupala. Il Fiore Scarlatto - Olga L. Juravl… -