Nuoto | Benedetta Pilato non forza ed entra in semifinale con il 2° tempo nei 50 rana ai Mondiali

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro crono sotto i 30 secondi per. La giovanissima pugliese rilancia la sua candidatura per la doppietta aidi2022 di scena a Budapest, chiudendo al secondo posto assoluto la batteria dei 50 metricon ildi 29.80, alle spalle della sola sudafricana Lara Van Niekerk (29.77)ha nuotato in maniera abbastanza sciolta anche quest’oggi, sintomo di una nuova maturità raggiunta in questa competizione internazionale. L’impressione è che abbia anche lasciato qualcosina sul piatto in virtù delle semifinali del pomeriggio e dell’ultimo atto di domani, per non spendere troppe energie. Al termine di quella batteria è arrivato un momento di vero e proprio pathos, con i risultati che non erano stati confermati. Poi ...

Tutto pronto per la settima giornata ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto. Penultima giornata di gare in vasca alla Duna Arena: Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni tornano in vasca per le batterie dei 50 rana, mentre Simona Quadarella proverà a riscattarsi nella finale degli 800 stile libero.