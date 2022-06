Isola, Nicolas parla dell’ossessione di Carmen. Lei: ‘non ci posso fare nulla’ (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Isola dei famosi sta per volgere al termine, con la finalissima attesa per lunedì 26 giugno 2022. I grandi favoriti per la vittoria sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. LEGGI ANCHE : — Isola, ‘è una parac…’: Carmen Di Pietro non usa mezzi termini per commentare la risposta di Maria Laura Il primo, con il suo carattere forte, è riuscito senz’altro a imporsi giorno dopo giorno, Carmen ha fatto lo stesso, con il suo personaggio è le sue peculiarità. Tra queste c’è senz’altro la fame, “lamentata” dal primo all’ultimo giorno di Isola. Carmen non ha mai nascosto la sofferenza patita per via della scarsità di cibo prevista dal reality show. Nicolas l’ha definita una specie di “ossessione” e Carmen ha ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) L’dei famosi sta per volgere al termine, con la finalissima attesa per lunedì 26 giugno 2022. I grandi favoriti per la vittoria sonoVaporidis eDi Pietro. LEGGI ANCHE : —, ‘è una parac…’:Di Pietro non usa mezzi termini per commentare la risposta di Maria Laura Il primo, con il suo carattere forte, è riuscito senz’altro a imporsi giorno dopo giorno,ha fatto lo stesso, con il suo personaggio è le sue peculiarità. Tra queste c’è senz’altro la fame, “lamentata” dal primo all’ultimo giorno dinon ha mai nascosto la sofferenza patita per via della scarsità di cibo prevista dal reality show.l’ha definita una specie di “ossessione” eha ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - californissima : RT @ANNAMARIAPOMARE: @IsolaDeiFamosi Certo perché lui e' il.migliore il.piu bello dentro e fuori , forza Nicolas #isola - Alessan07633755 : Non è detto vinca nicolas su reality house le percentuali danno Carmen #isola - gherbitz : @Gossipg20276318 Pensasse a quando LEI parlava male di Nicolas con Lory mentre LUI era in ospedale nonché in nomina… - infoitcultura : Isola, Nicolas parla dell’ossessione di Carmen. Lei: ‘non ci posso fare nulla’ -