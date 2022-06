Zidane: “Testata a Materazzi? Non insultò mia madre” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre. È vero. Ma ha insultato mia sorella, che era con mia madre in quel momento“. Sedici anni dopo il ‘fattaccio’, Zinedine Zidane torna a parlare della Testata mondiale a Marco Materazzi, in una intervista a L’Equipe. E racconta: “Quel giorno, mia madre era molto stanca. Avevo sentito mia sorella al telefono diverse volte durante il giorno. Sapevo che mia madre non stava bene, anche se non era un problema importante. Tuttavia, mi preoccupava. Resto comunque concentrato. Ma queste sono cose che ti agitano. La pressione, questo, quello. Su un campo da calcio, ci si insulta spesso. Tutti parlano tra loro, a volte male, ma tu non reagisci. Lì, quel ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) “non disse niente di mia. Ha detto spesso di non aver insultato mia. È vero. Ma ha insultato mia sorella, che era con miain quel momento“. Sedici anni dopo il ‘fattaccio’, Zinedinetorna a parlare dellamondiale a Marco, in una intervista a L’Equipe. E racconta: “Quel giorno, miaera molto stanca. Avevo sentito mia sorella al telefono diverse volte durante il giorno. Sapevo che mianon stava bene, anche se non era un problema importante. Tuttavia, mi preoccupava. Resto comunque concentrato. Ma queste sono cose che ti agitano. La pressione, questo, quello. Su un campo da calcio, ci si insulta spesso. Tutti parlano tra loro, a volte male, ma tu non reagisci. Lì, quel ...

