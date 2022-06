Saipem: cede ancora in Piazza Affari, - 11% (Di giovedì 23 giugno 2022) Soffre sempre Saipem in Borsa a Milano dopo il crollo di ieri sulle condizioni dell'aumento di capitale: il titolo, che nelle prime battute non è riuscito a fare prezzo di entrata, nei primi scambi è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Soffre semprein Borsa a Milano dopo il crollo di ieri sulle condizioni dell'aumento di capitale: il titolo, che nelle prime battute non è riuscito a fare prezzo di entrata, nei primi scambi è ...

Saipem: cede ancora in Piazza Affari, - 11% Soffre sempre Saipem in Borsa a Milano dopo il crollo di ieri sulle condizioni dell'aumento di capitale: il titolo, che nelle prime battute non è riuscito a fare prezzo di entrata, nei primi scambi è arrivato a ...

Piazza Affari cauta con Saipem ancora giù, bene Intesa Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo - ,36% a 21.711 punti. Ieri Wall Street ha chiuso in moderato ribasso dopo una prima ... Saipem, reduce dal crollo del 21% della vigilia, non fa ...

Borsa: Milano (-1%) scende con Europa, soffre ancora Saipem Dopo il calo di ieri, le Borse europee non riescono a riprendersi nei primi scambi della seduta, con Piazza Affari che segna un calo dell'1%, sostanzialmente in linea con gli altri listini del Vecchio ...