Parlamento Ue, concedere status candidatura a Ucraina e Moldova (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale si invitano i capi di Stato e di governo – che si riuniranno in sede di Consiglio europeo oggi e domani – a concedere senza indugio lo status di paese candidato UE all’Ucraina e alla Repubblica di Moldavia, e a concedere il medesimo status alla Georgia, una volta che il suo governo avrà soddisfatto le priorità indicate dalla Commissione europea.Il testo, non legislativo, è stato approvato con 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astensioni.I deputati affermano che, nel contesto della brutale guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, tale concessione equivarrebbe a dare prova di leadership, determinazione e lungimiranza. Nel testo, si sottolinea che non esiste una “procedura ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – Ileuropeo ha adottato una risoluzione nella quale si invitano i capi di Stato e di governo – che si riuniranno in sede di Consiglio europeo oggi e domani – asenza indugio lodi paese candidato UE all’e alla Repubblica di Moldavia, e ail medesimoalla Georgia, una volta che il suo governo avrà soddisfatto le priorità indicate dalla Commissione europea.Il testo, non legislativo, è stato approvato con 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astensioni.I deputati affermano che, nel contesto della brutale guerra di aggressione russa contro l’, tale concessione equivarrebbe a dare prova di leadership, determinazione e lungimiranza. Nel testo, si sottolinea che non esiste una “procedura ...

