Nicola Savino sotto shock | “È raccomandata, non la sopporto più”: è scandalo in Honduras (Di giovedì 23 giugno 2022) All’Isola dei Famosi c’è chi è rimasto sotto shock, raccomandazioni svelate all’ultimo: bisognerebbe pensare ad una squalifica Nicola-Savino-stupefatto (Isoladeifamosi.mediaset.it)Gli opinionisti dell’Isola, Luxuria e Savino, ne stanno sentendo ormai di ogni genere. Con il prolungamento del reality hanno avuto decisamente più tempo per studiare a fondo i concorrenti. Anche gli stessi naufraghi sono ormai esausti dopo tutti questi mesi sull’Isola dell’Honduras, ma tanto l’edizione sta ormai volgendo al termine. Le punte sono tutte state eliminate per problemi fisici, come Roger ad esempio o Edoardo. Carmen invece continua a rimanere in gara, esperta di reality segue attentamente le sue strategie anche dopo l’uscita del figlio di settimane fa. Il pubblico si accanisce sempre di più con i ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022) All’Isola dei Famosi c’è chi è rimasto, raccomandazioni svelate all’ultimo: bisognerebbe pensare ad una squalifica-stupefatto (Isoladeifamosi.mediaset.it)Gli opinionisti dell’Isola, Luxuria e, ne stanno sentendo ormai di ogni genere. Con il prolungamento del reality hanno avuto decisamente più tempo per studiare a fondo i concorrenti. Anche gli stessi naufraghi sono ormai esausti dopo tutti questi mesi sull’Isola dell’, ma tanto l’edizione sta ormai volgendo al termine. Le punte sono tutte state eliminate per problemi fisici, come Roger ad esempio o Edoardo. Carmen invece continua a rimanere in gara, esperta di reality segue attentamente le sue strategie anche dopo l’uscita del figlio di settimane fa. Il pubblico si accanisce sempre di più con i ...

