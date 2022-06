Ferrari, pagherà la scelta di non eleggere un primo pilota nel box? (Di giovedì 23 giugno 2022) È davvero un problema non aver eletto un primo pilota in casa Ferrari? Fino a questo momento no: lo svolgimento di questo inizio di Mondiale di Formula 1 aveva chiarito come Charles Leclerc fosse il pilota più pronto della Rossa di Maranello per rivaleggiare contro Max Verstappen, mentre Carlos Sainz sembrava entrato in un turbine negativo che lo avrebbe presto relegato al ruolo di aiutante perché non competitivo per la corsa al titolo. L’ottima prova nel Gran Premio del Canada ed il periodo di appannamento e sfortuna che vive attualmente il monegasco potrebbe (ri)cambiare la situazione. Lo spagnolo non vuole essere il secondo, mentre il numero sedici del Principato chiede appoggio. Come riuscirà a gestire la situazione Mattia Binotto senza aver chiarito i ruoli nel box? Ferrari, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) È davvero un problema non aver eletto unin casa? Fino a questo momento no: lo svolgimento di questo inizio di Mondiale di Formula 1 aveva chiarito come Charles Leclerc fosse ilpiù pronto della Rossa di Maranello per rivaleggiare contro Max Verstappen, mentre Carlos Sainz sembrava entrato in un turbine negativo che lo avrebbe presto relegato al ruolo di aiutante perché non competitivo per la corsa al titolo. L’ottima prova nel Gran Premio del Canada ed il periodo di appannamento e sfortuna che vive attualmente il monegasco potrebbe (ri)cambiare la situazione. Lo spagnolo non vuole essere il secondo, mentre il numero sedici del Principato chiede appoggio. Come riuscirà a gestire la situazione Mattia Binotto senza aver chiarito i ruoli nel, ...

