Brics | la moneta unica per contrastare il dollaro? Il precedente non è stato un grande successo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Irilanciano il loro progetto di, come riportato da Libero sulle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin. Ma ilmodello non è che siaun granperilGià nella metà di marzo, come pubblicato su Linkiesta, c’èun incontro intitolato “Nuova fase della cooperazioneria, finanziaria ed economica tra l’Unione economica euroasiatica (Uee) e la Repubblica popolare cinese”. Nel corso di esso, si è parlato di un nuovo sistemario. Una discussione in realtà in piedi dal 2020, quando l’economista russo Sergei Glazyev, membro del consiglio e ...