AEW | E se fosse Cesaro il misterioso sostituto di Bryan Danielson?

Come vi abbiamo riportato, durante l'episodio di Dynamite di ieri notte Bryan Danielson ha annunciato ai fan di non poter prendere parte a Forbidden Door dove avrebbe dovuto affrontare Zack Sabre Jr. in un match ad elevatissimo tasso tecnico. Putroppo Danielson non ha l'autorizzazione medica a salire sul ring, ma verrà sostituito da un altro wrestler di altrettanto spessore tecnico. Il nome del misterioso sostituto verrà rivelato solo al ppv di Chicago, ma il toto nome è già partito. Tra i principali candidati una vecchia conoscenza ed ex WWE. Lo Swiss Cyborg a Forbidden Door? Tra i principali candidati a sostituire Bryan Danielson in quel di Forbidden Door vi una vecchia conoscenza. Si tratta dell'ex WWE Cesaro, oggi free agent.

